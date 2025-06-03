В азербайджанском сегменте социальных сетей, несмотря на запрет на законодательном уровне, публикуются объявления о продаже человеческих органов, с возможным выездом доноров за рубеж, для проведения трансплантации. Пользователи даже указывают места проведения операции. В частности, в одном объявлении пользователь советовал желающим стать донорами органов не ехать на трансплантацию в Кению, где их обязательно обманут и вместо обещанных 20 тысяч долларов выплатят 15 тысяч.

Как сообщает Minval, люди на условиях анонимности заявляют о готовности стать донором почек и печени. Отмечается, что стоимость донорской почки варьируется в районе 100 тыс. манатов, хотя можно встретить объявления на сумму 46 тыс. манатов.

Между тем в Азербайджане действует закон «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека». Согласно закону, купля-продажа и реклама донорских органов в Азербайджане запрещены. То есть все, кто выступает в качестве продавца и покупателя донорских органов являются фактически нарушителями закона. Поэтому о наличии такой реальности врачи-трансплантологи говорят неохотно.

Комментируя редакции наличие подобных публикаций, нефролог Фариз Бабаев отметил, что еще лет пять назад подобную пересадку органов иностранцам проводили в Иране, Пакистане, Беларуси, Грузии. Но теперь врачи ни одной страны не берутся за эту работу, по крайней мере официально. После серии арестов в соседней Грузии трансплантологи прекратили пересаживать органы иностранцам. Раньше такую операцию иностранцам проводили в частных клиниках.

О том, что реципиенты и доноры теперь едут в страны стран Африки для трансплантации, врач, как он отметил, слышит впервые.

В свою очередь председатель Правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова заявила Minval, что продажа органов карается действующим законом. Закон допускает передачу органов от живого донора реципиенту, не связанных между собой родством. При этом один из родственников донора в нотариальном порядке должен стать поручителем факта передачи на безвозмездной основе. Подобное дарение органа разрешается только с позволения Комиссии по этике.

Что же касается проводимых за рубежом операций по изъятию и трансплантации органов с участием граждан Азербайджана, то данный вопрос не входит в компетенцию в Координационного центра по донорству органов и трансплантации. Человек может выехать из страны с двумя почками и вернуться с одной. Расследованием этого факта должны заняться правоохранительные органы, в частности Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД.