В Баку состоялось очередное судебное заседание по делу арестованного в результате операции СГБ исполнительного директора компании «Zeromap» Турала Алиева, обвиняемого в создании программ для внешнего вмешательства в мобильные телефоны и другие технические устройства, а также в незаконном получении компьютерной информации.

На процессе в Ясамальском районном суде под председательством судьи Рашада Джавадзаде адвокат обвиняемого Турала Алиева попросил суд учесть его признания, семейное положение, участие в делах государственного значения, передает АПА.

Адвокат просил вынести справедливое решение, назначить наказание, не связанное с арестом.

Выступив с последним словом, Турал Алиев попросил суд вынести справедливое решение. Суд удалился на совещание.

После совещания судья зачитал приговор, согласно которому Турал Алиев осужден на срок 2 года 6 месяцев.

Напомним, Турал Алиев был задержан в результате операции, проведённой Службой государственной безопасности Азербайджана. Ему предъявлены обвинения по статьям 271.2.1 (незаконное проникновение в компьютерную систему), 272.2.1 (незаконное получение компьютерной информации) и 273-1.1 (оборот средств, предназначенных для совершения киберпреступлений) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно обвинению, в течение четырёх лет он вмешивался в мобильные телефоны и компьютерные системы как местных, так и иностранных физических и юридических лиц, читал их сообщения, а также получал доступ к конфиденциальной информации зарубежных компаний.