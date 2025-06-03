Муниципалитет Муратпаша в Анталье приостановил работу 174 гостиниц, не устранивших нарушения в системах пожарной безопасности в установленный срок. Об этом говорится в официальном заявлении местных властей.

Ранее, по запросу Министерства культуры и туризма Турции и указанию губернатора, были проверены 294 объекта размещения, преимущественно небольшие отели с упрощёнными лицензиями. В ходе проверок выявлены серьёзные недочёты в обеспечении безопасности гостей на случай пожара.

Отелям был предоставлен 50-дневный срок — до 31 мая 2025 года — для устранения недостатков и получения одобрения пожарной службы. Поскольку 174 гостиницы не выполнили эти требования, их лицензии были приостановлены, а с 2 июня начались процедуры опечатывания.

Муниципалитет подчеркнул, что действовал в сотрудничестве с надзорными органами и не имеет полномочий разрешить работу объектов, не соответствующих нормам безопасности.