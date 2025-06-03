Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своих средств на развитие Африки.

Об этом он заявил на собрании Африканского союза, его слова приводит пресс-служба фонда.

«Недавно я заявил о намерении потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке», — сказал Гейтс.

Вкладывать деньги в Африку он планирует через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation.