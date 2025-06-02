Глава азербайджанского правительства Али Асадов провел переговоры с министром нефти Пакистана Али Первезом Маликом. Информация приводится в сообщении Кабинета министров Азербайджана.

Стороны выразили выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между странами во всех сферах.

Также была отмечена важность мероприятий, которые проводятся в рамках Бакинской энергетической недели, с точки зрения продвижения международного энергетического сотрудничества.

В ходе встречи прошло обсуждение возможности сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами, были рассмотрены перспективные нефтегазовые проекты.