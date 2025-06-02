Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал великолепной завершившуюся встречу делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Это была великолепная встреча», — приводит Hurriyet его слова. Эрдоган приветствовал договоренность об обмене пленными и телами погибших по итогам этой встречи, назвал эти цифры «очень большими».

Лидер государства не исключил участия главы американской даминистрации Дональда Трампа в возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. «Давайте сделаем Стамбул центром мира», — заявил Эрдоган.