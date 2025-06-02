В Стамбуле стартовали переговоры делегаций Украины и России.

Россия и Украина обсудят на втором раунде переговоров в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными и гражданскими лицами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Еще одна тема, по его словам, — возможная встреча глав двух государств.

14:03 Делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где планируются переговоры.

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла на площадку переговоров в Стамбуле около 12:47 по местному времени (13:47 по Баку). Помимо Умерова, в украинскую делегацию вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский.

Кортеж российской делегации прибыл во дворец Чираган около 12:40 (13:40 по Баку). Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В переговорную группу также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, замначальника Генштаба ВС Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

Начало встречи запланировано на 14:00 (по Баку) во дворце Чираган.



Турецкая сторона потребовала от журналистов, освещающих российско-украинские переговоры, сдать на хранение мобильные телефоны.