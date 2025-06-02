В Аудиовизуальном совете Азербайджана прокомментировали исчезновение из пакетов ряда российских спортивных телеканалов группы «МАТЧ ТВ» (включая «МАТЧ! ФУТБОЛ 1/2/3», «МАТЧ! ПРЕМЬЕР», «МАТЧ! АРЕНА» и др.).

Как пояснили Minval-у в совете, по закону «О СМИ» все мультиплексные и платформенные операторы могут ретранслировать иностранные телеканалы только при наличии официальных документов, дающих на это право (договор, лицензия и т.п.), и обязаны представить эти документы в Аудиовизуальный совет.

С 2024 года проводились мониторинги, по итогам которых были выявлены нарушения более чем у 20 операторов. В отношении них составлены административные протоколы, и по решению суда каждый из них был оштрафован на 5000 манатов.

Также выяснилось, что у перечисленных российских спортивных каналов нет прав на трансляцию в Азербайджане. При этом эксклюзивные права на показ некоторых международных спортивных событий уже принадлежат азербайджанским вещателям. Фактически «МАТЧ ТВ» ведёт пиратскую трансляцию, нанося ущерб законным владельцам прав и имиджу страны.

С учётом этого 13 мая 2025 года Аудиовизуальный совет потребовал от всех операторов прекратить трансляцию «пиратских» каналов до 1 июня, пригрозив законными мерами к нарушителям.

Совет напомнил, что трансляция иностранных каналов без официального разрешения недопустима, и заявил, что мониторинг будет вестись на постоянной основе с последующим информированием общественности.