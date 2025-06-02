Частенько в жизни всё так случается, что, когда кто-то занят чужими вопросами, нарастающий ком собственных проблем достигает немыслимых масштабов. Так случилось и с российскими любителями, как говорил великий автор, справляться не со своим делом. Суют свой нос они куда не стоило бы — вот и профукали важнейшие моменты, например по части собственной безопасности, за что и поплатились большой частью своего стратегического авиапарка.

В стремлении нанести урон в максимально внушительных объёмах даже своим соседям российские вредоносцы трудятся, не покладая рук, ибо покладать времени нет — уж шибко много задач перед ними поставили. Благо, желчегонные и ядовитые железы безотказно выдают нужный объём «добра», которого вполне хватает, чтобы успеть везде знатно подгадить — со знаком до боли знакомого добротного русского качества.

Позорная для всея Руси ситуация с украинской операцией «Паутина» обнажила неспособность Российской Федерации отменить знаменитый украинский квест под названием «Русский корабль, иди на х*й!» Так, вслед за российским кораблём ушли и другие морские суда, самолёты, а также из последних — стратегические бомбардировщики… Ушли безвозвратно, как бы горько и обидно это ни звучало для великодержавных ушей русских оккупантов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что в результате операции были поражены 41 российский самолёт, включая стратегические носители крылатых ракет. Кроме того, среди уничтоженных — самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, использующиеся для ударов по Украине. Так, по словам Малюка, было уничтожено 34 % стратегических носителей, базировавшихся на ключевых аэродромах РФ.

Пока в России производили на свет хвалебные оды «Орешнику», пыжились в попытках запугать, выпендривались, мол, а мы можем так и эдак, украинские бойцы показали, как можно по-настоящему вести в буквальном и переносном смысле подрывную деятельность под носом своего орущего в рупор противника. Киев сделал это тихо, профессионально, больно — ударил откуда не ждали.

Президент Украины Зеленский заявил: «Офис нашей операции на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей».

По его словам, в операции было задействовано 117 дронов. При этом Зеленский ткнул носом в ошибки спецслужб России, указав на то, что участники операции действовали в нескольких российских регионах — сразу в трёх часовых поясах. «Перед началом операции всех вывели с территории РФ — сейчас они в безопасности».

Киев не сильно потратился на то, чтобы нанести Москве ущерб на миллиарды долларов, не говоря уже о нанесённом политическом, военном, стратегическом и моральном унижении.

Запредельный уровень оскорбления, который был нанесён Кремлю Киевом, заставит заседателей кабинетов Московии просиживать долгие часы и дни с тем, чтобы выдать удачную идею возмездия. Хотя почему-то кажется, что так же красиво и эпично у российской верхушки вряд ли получится. Максимум, чего можно ожидать от русских «оригиналов», — террористическая атака жилых украинских кварталов.

Стоит отметить, что у РФ всё же есть таланты — это как раз то, о чём мы говорили в начале: вести нездоровую, злодыхательную, токсичную деятельность. Несмотря на то что сегодня, наверное, как никогда в истории существования этого государства, РФ может похвастаться обширным списком недружественных ей государств, там всё же находят время и ресурсы на распространение злокачественного сырья в отношении даже тех, кто пока ещё сохраняет остатки былого уважительного тона. Видимо, природа России такова — если быть плохим, то быть плохим для всех, сразу и до конца…

Азербайджан — пожалуй, то редкое государство, которое до последнего проявляло адекватность и сдержанность в отношении России, несмотря на её империалистические наскоки и шовинистические выпады. Всё мировое сообщество знакомо с российскими методами топорной дипломатии, недопустимой политики с уничижительным уклоном и открытым намёком на презрение.

Тем не менее именно Баку столкнулся с нападками российских дельцов, направивших широкий спектр способностей гнусного давления сразу по нескольким фронтам. Как уже писал Minval, новое расследование The Insider показало, что российское ГРУ (в/ч 29155) проводило хакерские и информационные атаки против Азербайджана. В 2017 году была организована кампания с участием болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, направленная против авиакомпании Silk Way. Попытка дискредитации провалилась, а сама журналистка была уволена.

Среди целей ГРУ — азербайджанская клиника и другие объекты критической инфраструктуры. Упоминается участие агента ГРУ с поддельными документами, посещавшего Азербайджан. Действия ГРУ координировались с ФСБ и велись под прикрытием журналистов. Также в кибератаках участвовала другая часть — Fancy Bear (APT28), которая в 2020 и 2025 годах атаковала Азербайджан, маскируясь под структуры НАТО. Расследование указывает на системную и длительную кампанию против Азербайджана.

Словом, вместо того чтобы устранить проколы в своей системе, особенно по части безопасности, в Кремле увлечённо раскручивают антиазербайджанские проекты, а также кампании против других соседних государств. В российской стороне считается почётным подхватить запущенную волыну на тему очернения Азербайджана, когда в ход идут самые бесчестные, неблаговидные и грязные методы — без каких-либо видимых причин. В Москве организовали кибератаку, запустили в эфир всяких упырей и прочих русофобских элементов, рты которых пенились от ненависти к Азербайджану.

Нечистоплотные кремлёвские затейники не учли одного важного момента: чем дальше они заходят в своей деструктивной деятельности, тем глубже и искреннее станут недобрые чувства у граждан Азербайджана к своему северному соседу.

Сжигая мосты в будущее, Россия столкнётся с горьким одиночеством, которое будет лишь её личным выбором — выбором отчаявшегося параноика, спятившего на фоне безысходного смертельного скатывания вниз от неумения признавать свою губительную природу разрушителя.