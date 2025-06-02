Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что в результате операции были поражены 41 российский самолёт, включая стратегические носители крылатых ракет.

Среди уничтоженных — самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, использующиеся для ударов по Украине. По словам Малюка, было уничтожено 34% стратегических носителей, базировавшихся на ключевых аэродромах РФ.

«Это не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьёзная пощечина по мощи и террористической сущности России», — заявил он.