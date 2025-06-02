В Баку дан старт юбилейной, 30-й «Энергетической неделе». В нынешнем году в Baku Energy Week принимает участие 267 компаний из 39 стран. Великобритания, США, Норвегия — эти страны можно назвать традиционными энергетическими партнёрами Азербайджана. В работе «Энергетической недели» принимают участие Турция, Грузия, Украина, Финляндия, Япония, Сингапур… Перечислять можно долго. Baku Energy Week уже давно зарекомендовала себя как одна из самых авторитетных мировых энергетических «тусовок».

И, возможно, для того чтобы по достоинству оценить то, что происходит в Баку сегодня, есть смысл вернуться на 30 лет назад — в середину девяностых, когда ещё не было «Энергетической недели», и главным событием была выставка «Нефть и газ Каспия», проходившая в спортивно-концертном комплексе, который сегодня носит имя Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сегодня об этом уже как-то неудобно вспоминать, но тогда, в середине девяностых, ведущие и обласканные Кремлём российские эксперты на полном серьёзе уверяли, будто бы никакой «серьёзной» нефти в Азербайджане уже нет. Вымывали даже упоминание об азербайджанской нефти из документальных фильмов о Второй мировой войне.

Да, возможно, времена, когда Баку и его окрестности занимали первое место в мире по добыче нефти, уже ушли в прошлое. Однако азербайджанские углеводороды и сегодня остаются важным фактором и энергетической безопасности, и «большой политики». Как уверены многие эксперты, именно не контролируемый Москвой экспорт азербайджанской нефти позволил снизить зависимость от России таких стран, как Грузия и Украина. Азербайджанский экспортный трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан, уверены многие, произвёл настоящую революцию на нефтяном рынке юга Европы.

Сегодня в фокусе внимания — уже экспорт газа и «Южный газовый коридор». Выступая на открытии «Энергетической недели», президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: «В этом году наш экспорт газа превысит 24 млрд кубометров. Сегодня азербайджанский газ импортируют восемь стран. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надёжный партнёр в вопросах газоснабжения». Добавив, что Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и что шесть из восьми стран, которые сегодня импортируют наш газ, являются европейскими странами, Ильхам Алиев отметил: «География наших поставок будет и дальше расширяться. Мы ведём активные переговоры с рядом стран, которые также нуждаются в азербайджанском газе, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность».

А здесь необходимо пояснение. Нефть, в основном благодаря изобретённым ещё в начале XX века в Баку танкерам, продаётся на мировом рынке свободно, на неё есть мировая цена, и если по какой-то причине нефть не поступает, к примеру, из Ирана или Ирака, то её можно без проблем заместить нефтью из Северного моря или дельты Нигера. Главное — вывести «чёрное золото» к морскому побережью, где его можно залить в танкеры. С газом ситуация принципиально иная. Мировой цены на газ не существует. Мировой газовый рынок только начинает формироваться. И самое главное — газ конечному потребителю доставляется чаще всего по трубопроводам. А что такое зависимость от одного поставщика, который при случае готов использовать поставки газа как средство давления, Европа испытала на себе ещё в середине нулевых, когда Россия попыталась надавить на европейских потребителей при помощи поставок — точнее, «непоставок» газа.

Наконец, есть ещё одна сторона вопроса. Развитие «зелёной» и «альтернативной» энергетики сегодня — важный мировой тренд, но реальность такова, что пока альтернативная энергетика не может заменить традиционную, в том числе углеводородную. Об этом, напомним, президент Азербайджана говорил и в своём выступлении на COP29 в Баку.

А тогда уже можно представить себе, насколько важен для Европы азербайджанский проект «Южного газового коридора». Тот самый, который был запущен в декабре 2020 г. и который — назовём вещи своими именами — Россия пыталась сорвать руками Армении осенью того же 2020 г., когда Ереван, окрылённый поставками российского оружия, развязал обещанную «новую войну за новые территории». Но война тогда пошла не по плану. И хотя роль Азербайджана в мировых поставках нефти уже не та, что в «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые», военные методы для захвата контроля над азербайджанскими углеводородами, как показывает недавняя военная хроника Южного Кавказа, по-прежнему используются. Но сегодня Азербайджан контролирует свои ресурсы уже самостоятельно. И обсуждает экспорт газа в ситуации, когда безопасность экспортных трубопроводов обеспечена уже на другом уровне — и политическом, и экономическом, и военном.

А азербайджанские углеводороды по-прежнему нужны и востребованы. И самое главное — они теперь работают на нас.