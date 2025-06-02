В преддверии пляжного сезона в столичном районе Сабунчи прошла акция по очистке прибрежной зоны, направленная на пропаганду соблюдения чистоты окружающей среды среди граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что в акции, организованной совместно Сабунчинской районной исполнительной властью и Общественным объединением «Региональное развитие», приняли участие сотрудники учреждений и волонтеры объединения. Мероприятие было направлено на очистку и восстановление загрязненных прибрежных зон, способствующих сохранению биоразнообразия Каспийского моря.

Акция прошла на территории общественного пляжа в поселке Пиршаги. Участники, обеспеченные необходимыми санитарными принадлежностями, очистили территорию от большого количества отходов, особенно от стойких загрязнителей, таких как пластик, и собрали около 2 тонн мусора. Собранные отходы были переданы на завод по сортировке твердых бытовых отходов «Təmiz Şəhər» в Балаханы.