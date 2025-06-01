Служба безопасности Украины официально заявила, что в результате сегодняшней атаки дронами были поражены 34% стратегических бомбардировщиков России.

«7 млрд долларов США — такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, поражённой сегодня в результате спецоперации СБУ «Паутина».

Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

О деталях спецоперации Служба безопасности расскажет немного позже. А пока можем сказать россиянам только одно:

«А вы думали, что Украина так просто? Украина — это супер. Украина — это исключение. По ней прошёлся весь каток истории. На ней вырабатывался весь вид выносливости. Она выстояла среди империй и гаремов. В её косах светится и пылает огонь.» (с) — Лина Костенко.

Работаем дальше, чтобы выгонять врага с родной земли! Будем бить врага в море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и под землёй.

Слава Украине! Героям слава!», — говорится в заявлении ведомства.