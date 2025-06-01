Публицист Эль Мюрид считает, что массированные удары украинских дронов по аэродромам стратегической авиации России стали прямым сигналом Кремлю от западной «партии войны».

«Путину прямым (прямее некуда) текстом говорят — ты не контролируешь свою территорию. Если треть твоей воздушной триады уничтожена дронами дрендофекального уровня, представь себе, что произойдёт, когда в ход будут пущены реально современные образцы. Ты пошутил, мы посмеялись», — пишет он.

Второй аспект, по его мнению, — провокация Кремля на применение ядерного удара по Украине. По российской доктрине, нанесён удар, подрывающий стратегический баланс, — формально есть основания.

«Понятно, что все лица, причастные к принятию и исполнению решения на применение, будут на Западе объявлены военными преступниками со всеми вытекающими. Ну, а окружению Путина будет подан очередной внятный сигнал: либо вы пойдёте за патроном в качестве прицепа, либо несите нам его голову», — пишет он.

Эль Мюрид сомневается в ядерной реакции со стороны Москвы:

«Желание привезти себе приговор у российского руководства точно нет. Проблема в том, что пойти на эскалацию и сорвать переговоры в Стамбуле, которые и так практически не имеют никакого внятного рисунка — это подвергнуть риску всё более напряжённые отношения с Трампом».

По его мнению, ситуация близка к цугцвангу:

«Это ещё не цугцванг в чистом виде, но где-то близко. Есть над чем думать, причём решение придётся принимать очень быстро, а вот этого в Кремле очень не любят, да и не умеют, скажем прямо».