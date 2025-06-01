В прошлом году украинская военная разведка отсканировала российские бомбардировщики и обучила искусственный интеллект распознавать их и выполнять автоматические алгоритмы атаки в пикировании. Об этом сообщает турецкий аналитический ресурс Clash Report.

С точки зрения соотношения затрат и эффективности, операция Украины 1 июня 2025 года почти не имеет аналогов, отмечают аналитики. Один использованный FPV-дрон мог стоить от $300 до $600, тогда как стоимость модернизированного Ту-95МС превышает $100 млн. Разрыв в стоимости — более чем в 100000 раз.

В сети также появилось ещё одно видео с атакой на аэродром «Белая» в Иркутской области.

