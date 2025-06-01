Железнодорожный мост, по которому следовал грузовой локомотив, обрушился в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что инцидент произошел в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе.

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза», — отмечается в заявлении. Сообщается, что сотрудники экстренных служб уже потушили пожар.

В результате пострадала локомотивная бригада — у одного из машинистов травмы ног, все члены экипажа доставлены в больницу.