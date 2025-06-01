Число пострадавших в ЧП в Брянской области составило 66 человек, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Богомаз.

06:55 В результате трагедии в Брянской области пострадали 69 человек, включая трёх детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале. «Трое пострадавших — в тяжёлом состоянии, в том числе один ребёнок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека», — отмечается в сообщении

6:22 В Брянской области произошло крушение поезда. Число жертв достигло семи человек. Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз. Пострадавшие были доставлены в медучреждения, среди них есть дети.

«Число пострадавших составило 33 человека, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребёнок — в тяжёлом состоянии», — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

К ликвидации последствий привлекли 16 бригад экстренной медицинской помощи и специалистов службы медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются.

Известно, что в Брянской области вечером 31 мая мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд Климово — Москва. Это произошло из-за незаконного вмешательства в работу транспорта. В результате получили повреждения локомотив и вагоны, некоторые из них сошли с рельс.