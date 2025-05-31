На улице Фатали хана Хойского в Баку планируется стереть и заново нанести дорожную разметку, а также заменить три полосы движения на четыре. Об этом сообщили в AYNA.

Согласно информации, шесть полос движения, ведущие с улицы Ахмедбека Агаоглу, проспектов Вагифа и Ататюрка, на этом участке сужаются до трёх полос. В результате возникает “бутылочное горлышко”, затрудняющее движение транспорта. Кроме того, из-за большого потока посетителей к Gənclik Mall образуются очереди у въезда на парковку, что блокирует улицу Фатали хана Хойского, включая автобусную полосу.

Для решения этой проблемы будет реализован новый проект.

Предусмотрено создание специальной зоны высадки пассажиров (drop-off) у входа в Gənclik Mall, модернизация места для разворота у въезда на парковку, а также нанесение новой разметки с заменой трёх полос движения на четыре. Это позволит сократить плотность потока у входа в торгово-развлекательный центр. Даже в случае пробок их влияние на основную дорогу будет минимальным, что обеспечит бесперебойное движение как личного, так и общественного транспорта. Все меры были просчитаны и проанализированы специалистами AYNA и направлены на улучшение условий передвижения для граждан.