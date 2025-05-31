Очередная группа переселенцев выехала в село Бейлик Лачинского района. В родное село отправились 38 семей (153 человека). Из города Баку 1 семья (2 человека), из Агджабединского района 13 семей (59 человек), из Бардинского района 13 семей (45 человек), из города Сумгайыт 4 семьи (18 человек), из Исмаиллинского района 2 семьи (11 человек), из Абшеронского района 2 семьи (7 человек), из Имишлинского района 2 семьи (6 человек), из Бейлаганского района 1 семья (5 человек).

Таким образом, в село Бейлик Лачинского района в общей сложности были переселены 89 семей (363 человека).