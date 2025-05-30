В Баку водители являются причиной чрезмерного шумового загрязнения города. Особенно это заметно в вечернее время, когда на столицу обрушиваются громкий рев моторов, душераздирающие сигналы и музыка, доносящиеся из автомобилей. Несмотря на существующие нормы и административные санкции, многие водители игнорируют правила, создавая неприятную для слуха звуковую среду, нарушая таким образом покой жителей города. Вдвойне возмутительно, если это происходит вблизи школ, больниц и жилых кварталов.

Как заявил Minval эксперт в области дорожного движения Эльмаддин Мурадлы, в Азербайджане наблюдаются серьезные проблемы, связанные с шумной ездой. Это совершенно неконтролируемая сфера. Неоднократно данный вопрос поднимался в Милли Меджлисе, но он так и остался без внимания.

По его словам, на дорогах нередко встречаются водители, которые устанавливают на свои автомобили приспособления для усиления звука. Они включают музыку на полную громкость и ездят так по городу, создавая дискомфорт окружающим. Обычно такое поведение, как говорится, дешевые понты, характерно для владельцев недорогих автомобилей, вряд ли можно увидеть нечто подобное, например, у водителя Bentley.

«Когда мы говорим о загрязнении окружающей среды, то речь идёт не только о мусоре, промышленных и бытовых отходах — шум тоже является его формой. Этот вопрос регулируется законом. Согласно действующему законодательству, с 00:00 до 07:00 использование громких сигналов и других звуков влечет административную ответственность в виде штрафа до 200 манатов. Однако и днём нередко можно увидеть, как некультурные водители включают музыку на полную громкость и проезжают по густонаселенным местам. Но их, как ни странно, никто не штрафует. Хотя за последние время в Азербайджане не только ужесточены все существующие штрафы, но и введены дополнительные. В настоящее время в этой области нет правоприменения, но желательно, чтобы оно было», — отметил собеседник.

Что касается нерационального использования звуковых сигналов автомобилей, это также является нарушением, хотя выявить его на практике довольно сложно.

«Доказать, что водитель использовал звуковой сигнал не по назначению или выбросил мусор из автомобиля, действительно сложно. Например, едет колонна из пяти машин — и из одной выбрасывают мусор. Кто именно это сделал, определить невозможно, если только момент не зафиксирован видеорегистратором. Такая же ситуация и со звуковыми сигналами. Представьте: на светофоре стоят 15 автомобилей и один из водителей начинает громко сигналить. Дорожный полицейский не сможет точно определить, кто это был. Специального оборудования для идентификации нет, а визуально установить нарушителя очень сложно. Чтобы привлечь к ответственности, полицейским пришлось бы стоять под каждым светофором и следить за каждой машиной. Хотя в Кодексе об административных проступках предусмотрена ответственность за подобные действия, на практике применять эти нормы крайне затруднительно», — сказал эксперт.

С другой стороны, Мурадлы отметил, что однозначно штрафовать всех нельзя. Порой водители вынуждены сигналить, чтобы впереди стоящий автомобиль тронулся или уступил дорогу. Так происходит, когда водители во время езды смотрят в телефон или не умеют пользоваться зеркалами заднего вида.

Между тем начальник отдела пропаганды и общественных вопросов Управления государственной дорожной полиции города Баку, капитан полиции Тогрул Насирли отметил, согласно 74 статье Закона АР, «О дорожном движении» применение громких сигналов запрещено.

В случае выявления подобных фактов в отношении водителя в соответствии со статьей 342.9, (оснащение транспортных средств без соответствующего на то разрешения специальной звуковой полифонией) влечет наложение штрафа в размере от 500 до 800 манатов.

Постоянное шумовое загрязнение вызывает не только неудобство, оно может стать причиной целого спектра психических расстройств, говорит глава Центра психического здоровья Фуад Исмайлов.

Непосредственное воздействие шума на нервную систему усиливает стресс у человека. Стресс — это реакция организма на внешние воздействия. При сильном шуме человек часто испытывает эмоциональное напряжение, раздражение, психическое истощение, усталость.

«Кто-то едет по дороге и включил громкую музыку. Рядом у кого-то в квартире лежит больной человек или произошло горе. Окружающие могут быть не в настроении, чтобы слушать такую громкую музыку, тем более что музыкальные предпочтения у людей разные. Это чисто психологически может негативно действовать на человека и вызывать неприятные эмоции. Это просто неприлично»,- говорит специалист.

Постоянное пребывание в состоянии стресса может спровоцировать различные заболевания, такие как инсульт, инфаркт, сахарный диабет, тревожные растройства, нарушение адаптации и т.д.

Исмайлов отметил, что в Европе за проигрывание громкой музыки нарушителей наказывают большими штрафами. Там присутствует система административного наказания и общественного порицания. Как только лицо переступит установленные правила, ему придется заплатить за это крупную сумму.