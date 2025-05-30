В следственном управлении Военной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями военнообязанных. Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

Следствием выявлены основания для подозрения военнослужащего Министерства обороны Азада Мамедова в присвоении и других незаконных действиях в период работы на должности начальника службы N-ской воинской части. Кроме того, продолжающимися следственными мероприятиями по уголовному делу были выявлены сговор с различными военнообязанными лицами и присвоенин гражданским лицом Джахангиром Гусейновым, осуществлявшим фактическое руководство юрлицом.

На основании собранных доказательств Джахангир Гусейнов и Азад Мамедов были привлечены в качестве обвиняемых по статье 179.3.2 (хищения в крупном размере) Уголовного кодекса, на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора в отношении Джахангира Гусейнова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Азада Мамедова решением следственного органа избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование по уголовному делу продолжается.