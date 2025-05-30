Студенты в Азербайджане, являющиеся участниками онлайн-платформы обучения Coursera, смогут получать академические кредиты. Многие университеты и колледжи уже признают курсы Coursera и позволяют студентам получать за них кредиты, которые засчитываются в их образовательную программу.

Как заявил Minval исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров, в настоящее время Coursera сотрудничает с различными университетами мира в рамках чего сертификаты лиц, прошедших определенные курсы на данной электронной платформе, признаются высшими учебными заведениями, и им предоставляются определенные льготы в подсчете академических кредитов.

«Например, студент обучился в области дата аналитики и если подобный курс имеется также в университете, то выданный ему сертификат идентифицируется в соответствии с учебной программой в вузе. Этот курс может полностью быть приравнен к определенной теме в академической программе, либо же могут предоставить определенные кредиты. Это демонстрирует значимость курсов на платформе Coursera», — отметил собеседник.

По его словам, в настоящее время проходят переговоры представителей компании Coursera с руководством азербайджанских университетов. В процессе переговоров станет ясно, как скоро будет применена данная инициатива.

Отметим, что с 2023 года для азербайджанцев стало доступным участие в учебном проекте Coursera. Так, только за прошлый год в курсах участвовало около 10 тыс человек. Среди них примерно 50% смогли получить сертификаты. В этом году курсы по повышению квалификации вошли в Национальную программу.

Как отметил Джафаров, до 2030 года технологии Четвертой промышленной революции создадут до 170 млн рабочих мест, а 92 млн рабочих мест закроются. Это означает приход на рынок новых специальностей, возможностей и технологий. Население должно быть готово к таким трансформация. Для этого они должны развиваться и получать новые навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Coursera — это проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. В его рамках существует проект по публикации образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-курсов. Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний.