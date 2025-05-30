Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-восточный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 17–21°, днём — 30–35°. Атмосферное давление поднимется до 759 мм рт. ст., влажность — 40–50 %.

В регионах страны также преимущественно без осадков, однако днём в горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Утром местами туман. Восточный ветер может усилиться. Температура ночью — 16–21°, днём — до 36°, в горах — 10–15° ночью и 20–25° днём.