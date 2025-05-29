Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван проводит консультации по дипломатическим каналам по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. По его словам, пока азербайджанская сторона представляет свои подходы к препятствиям к подписанию, армянская — свои, сообщают армянские СМИ.

«В настоящее время мы проводим консультации по дипломатическим каналам по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Мы продолжаем работу по подписанию мирного соглашения, поскольку его текст окончательно доработан и единственной необходимостью является его подписание»,— сказал Армен Григорян на брифинге.

13 марта Азербайджан и Армения сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Баку требует роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Армения заявляет, что готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном и заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ одновременно. Что касается изменения конституции, то принять новую армянское правительство сможет не раньше июня 2026 года. При этом на этой неделе армянский премьер-министр Пашинян сообщил, что если Конституционный суд не найдет противоречий в конституции страны и мирном договоре, менять основной закон власти не станут.