Все чаще случаи краевой психопатологии фиксируются в психиатрии: пациенты приходят с жалобами на «порчу», «сглаз» и «вселение джиннов». Такие состояния сопровождаются бредовыми идеями, галлюцинациями и выраженной потерей критики. Некоторые уверены в собственном «даре», якобы могут лечить, предсказывать будущее или влиять на глобальные процессы. О специфике этих состояний, их связи с культурным контекстом и возможностях лечения Minval поговорил c доцентом кафедры психиатрии Азербайджанского медицинского университета Аразом Манучехри-Лалеи.

— У нас преобладают пациенты, убеждённые в том, что на них навели порчу, кто-то их сглазил, у них есть сверхъестественный дар или в них вселились джинны. Это особая форма психопатологии, характерная для местного населения. Люди искренне верят в это, и такие состояния зачастую сопровождаются бредовыми идеями и галлюцинациями. Хотя это не самая распространённая жалоба, она является специфической для Азербайджана. В других культурах тоже встречаются схожие проявления, но называются они иначе.

Некоторые пациенты уверены, что им подсыпали что-то в еду или их кто-то преследует. Другие утверждают, что в их голове «живут» джинны. А третьи считают себя гениальными, всесильными личностями, способными менять ход событий и влиять на окружающий мир.

— Люди приходят и заявляют, что обладают особым даром предвидения? О каком даре идёт речь?

— Они искренне верят, что способны исцелять других, предсказывать будущее или оказывать влияние на социальные и политические процессы. Некоторые убеждены, что обладают гениальными способностями, называют себя великими писателями или выдающимися личностями.

— Таких пациентов в последнее время стало больше? Почему?

— Это связано с уровнем образования, средой обитания, культурой, субкультурой и типом мышления. Люди с так называемым магическим мышлением склонны верить в сверхъестественное. Если у человека возникают жизненные трудности, ему проще объяснить их порчей или сглазом, чем взять на себя ответственность и начать что-то менять. Кроме того, подобные убеждения могут быть ранним проявлением бредового расстройства. Бред — это тяжёлое психическое состояние. Если человек просто заблуждается, его можно переубедить с помощью логики и разговора, без лекарств. Но если речь идёт о настоящем бреде, переубедить пациента невозможно — он полностью уверен в своей правоте, несмотря на любые доводы.

— Есть ли среди таких пациентов люди с высшим образованием?

— Очень редко. В основном это люди с начальным или средним образованием, без критического мышления. Чаще всего у них искажённое понимание религии: они легко впадают в крайности, теряют связь с реальностью и могут дойти до состояния фанатизма.

— А вылечить таких пациентов можно медикаментозно?

— Конечно, можно. Бывает хороший эффект, но лечение занимает более длительный период.

— Кто чаще обращается к вам с такими жалобами — женщины или мужчины?

— С жалобами на порчу чаще приходят женщины. А вот в то, что у них есть особый дар или в них вселились джинны, в основном верят мужчины. Как правило, это мужчины до 40 лет, хотя бывают и более старшего возраста.

— Как они объясняют наличие вселившихся в них джиннов?

— Это, как правило, проявление шизофрении. Пациенты говорят: «Я чувствую его внутри себя. Он сидит во мне, разговаривает со мной, управляет мной, воздействует на меня». Такие люди искренне уверены, что находятся под полным контролем этих существ и не могут противостоять им.

— Как часто к вам обращаются такие пациенты?

— Ежедневно. В день моего приёма как минимум двое приходят с подобными жалобами.

— Поддаются ли они лечению?

— Некоторые — да, некоторые — нет. Но в целом, в большинстве случаев, положительная динамика есть.