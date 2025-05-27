Реконструкция Азербайджанского театра в дагестанском Дербенте подходит к завершению, он откроется в ближайшее время.

С данным заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Махачкале.

«Не могу не сказать о культурном многообразии народов Дагестана: фольклор, народные промыслы давно стали узнаваемым брендом. В республике функционируют 11 национальных театров. Вчера в Дербенте мы видели, как завершается реконструкция Азербайджанского театра — вот-вот должен уже открыться. Здесь издавна получили широкое развитие самые разные ремесла и художественная обработка металла, знаменитые кубачи, которые мы здесь имели счастье видеть в музее — опять же, в Дербенте, резьба по камню», — отметила Захарова.