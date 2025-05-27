Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила письмо Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди относительно права на возвращение азербайджанцев, некогда депортированных из Армении.

В письме омбудсмен отмечает, что азербайджанцы в разное время в результате политики этнической чистки систематически депортировались с территории современной Армении, что является нарушением международного права.

В письме отмечается, что ряд международных правовых документов, включая резолюцию 194 Генеральной Ассамблеи ООН, признают право на возвращение как одно из основных прав человека, и что каждый человек имеет право вернуться на свою родину.

При этом подчеркнуто, что право на возвращение распространяется не только на насильственно изгнанных со своих земель, но и на членов семей этих лиц и будущие поколения, также признается право требовать возмещения причиненного материального и морального ущерба.

Омбудсмен подчеркнула важность принятия верховным комиссаром активных инициатив для обеспечения международного признания права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель, и включения этого вопроса в глобальную повестку дня в области прав человека.

Она также призвала поддержать включение данного вопроса в соответствующие доклады и рекомендации ООН, выразила уверенность, что такая деятельность будет способствовать долгосрочному миру и установлению справедливости в регионе.