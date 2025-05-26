На сегодняшнем судебном процессе в Бакинском военном суде подтвердился факт разграбления суверенных территорий Азербайджана после их оккупации Вооружёнными силами Армении во время Первой Карабахской войны.

Обвиняемый Меликсет Пашаян рассказал в суде, что «служил в составе 31-го батальона Аскеранского района». По его словам, в 1993–1994 годах он нёс службу на постах в направлении сёл Сума, Сарыджалы и Гюллюджа Агдамского района.

«Это был стрелковый батальон. В батальоне были гранатомёты, миномёты, пулемёты, автоматы и гранаты», — сообщил Пашаян.

На вопрос, участвовал ли он в грабежах после оккупации азербайджанских территорий, обвиняемый заявил:

«Я не участвовал в мародёрстве. Когда заканчивалась смена на посту, грабить было уже нечего». По его словам, в разграблениях участвовали гражданские армяне. Он добавил, что военные якобы предупреждали их не пересекать линию, так как «их могли застрелить».

Также Пашаян сообщил, что за участие в войне был награждён самопровозглашённым режимом медалью «За отвагу»: «Точно не помню, это было при Бако Саакяне или при Араике Арутюняне».