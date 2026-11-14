В Баку могут появиться платные зоны движения, въезд в которые будет платным. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте о внесении поправок в Закон Азербайджана «Об автомобильных дорогах».

Согласно документу, статью 19-1 закона предлагается дополнить положением, согласно которому платные зоны движения на административной территории Баку и размер платы за въезд транспортных средств в них будут утверждаться уполномоченным государственным органом.

«Указанная плата перечисляется в государственный бюджет», — говорится в законопроекте.

Документ предусматривает создание правовой основы для организации платных зон движения в столице. При этом в представленном проекте не уточняется, какие именно районы или улицы Баку могут попасть под действие нового порядка, а также не указываются размеры возможных тарифов.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в сфере регулярных пассажирских перевозок. В частности, предлагается финансировать за счет государственного бюджета субсидии перевозчикам, которые предоставляют услуги автомобильных пассажирских перевозок с оплатой в зависимости от расстояния.