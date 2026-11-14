В ходе встречи в Институте международных и европейских отношений (IIEA) в Дублине премьер-министр Никол Пашинян рассказал об идеологии «Реальная Армения».

По данным армянских сми, он отметил, что она основана на государственных и национальных интересах Армении.

«Мы должны изменить судьбу нашего народа. Для этого нам необходимо преодолеть гнев, вражду, отчаяние и разочарование, перестать полагаться на других и начать полагаться на самих себя», — заявил Пашинян.

Он добавил, что именно Республика Армения является субъектом, всецело приверженным защите национальных интересов своих граждан.