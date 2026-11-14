По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером местами возможен дождь. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10–14° тепла, днем — 16–21° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60–70%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно погода без осадков, однако вечером, начиная с северных и западных районов, местами временами пройдут дожди. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, ожидаются грозы, в горных районах возможен снег. Местами временами будет туман. Умеренный западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9–14° тепла, днем — 18–23° тепла, в горах ночью — 0–3° мороза, днем — 8–13° тепла.