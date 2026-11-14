Госсекретарь США Марко Рубио использовал скандал вокруг главы Nvidia Хуанга, чтобы подорвать его влияние на Трампа и изменить политику страны в отношении Китая, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Хуанг получил беспрецедентный доступ к Трампу и заручился его одобрением на продажу ИИ-чипов Китаю. Это не понравилось некоторым американским чиновникам, выступающим за жесткую политику в отношении КНР.

Госсекретарь направил президенту США подготовленное на основе доклада ЦРУ письмо о связи Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. При этом, по данным источника газеты, он изложил выводы в более категоричной форме.

Утечка содержания этого письма запустила цепь событий, кульминацией которых стала отставка Хуанга. Теперь сторонники жесткой линии в отношении Китая работают над введением новых ограничений на доступ Пекина к оборонной продукции. Закон хотят принять к концу года.