Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 15 ноября отправится с визитом в Султанат Оман.

Как сообщили в пресс-службе УМК, Пашазаде примет участие в Форуме Маскатского плана действий, который пройдет 15–16 ноября в столице страны.

Международная встреча посвящена роли традиционных и местных лидеров в противодействии языку ненависти, предупреждении геноцида и массовых злодеяний, а также предотвращении подстрекательства к насилию посредством мирного посредничества.

Маскатский план действий был подготовлен совместно Султанатом Оман, Канцелярией специального советника ООН по предупреждению геноцида и Сетью религиозных и традиционных миротворцев и представлен генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Форум приурочен к Международному дню терпимости ООН. В нем примут участие религиозные и традиционные лидеры, представители правительств, структур ООН и специалисты в сфере миростроительства. Участники обсудят возможности межкультурного и межрелигиозного диалога для укрепления социальной солидарности и мирного сосуществования.

Ожидается, что Пашазаде выступит на церемонии открытия высокого уровня, посвященной презентации глобальных рамок реализации Маскатского плана действий. Также в рамках визита запланирован ряд его двусторонних встреч.