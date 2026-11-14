Расходы Государственного фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2027 год составят в размере 319,2 млн манатов. Из этой суммы 268,9 млн манатов придутся доходы фонда, еще 50,3 млн манатов планируется направить из неиспользованных средств на начало года. Это на 8 млн манатов, или 28,6%, больше суммы, заложенной на эти цели в бюджете Государственного фонда страхования от безработицы на 2026 год.

Это предусмотрено законопроектом «О бюджете Государственного фонда страхования от безработицы на 2027 год», представленном на пленарное заседание Милли Меджлиса на 16 ноября.

Согласно законопроекту, на страховые выплаты по безработице придется около 11,3% всех расходов.

Основным источником доходов фонда станут страховые взносы по страхованию от безработицы — 267,2 млн манатов. Из них 29,8 млн манатов поступят от организаций, финансируемых из государственного бюджета, еще 29,8 млн — от работающих в этих организациях. На негосударственный сектор придется 207,6 млн манатов. Прочие доходы составят 1,7 млн манатов.

Наибольшая часть расходов фонда, это 113 млн манатов, будет направлена на организацию мероприятий по самозанятости.

Еще 75 млн манатов предусмотрено на содержание аппарата соответствующего государственного органа, его управлений, филиалов, представительств и подведомственных структур. Кроме того, 50 млн манатов выделят на совместное финансирование деятельности по организации социальных услуг для населения.

На страховые выплаты по безработице предусмотрено 36 млн манатов, на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования — 27,3 млн манатов.

Остальные средства распределены следующим образом:

7 млн манатов — на частичное финансирование заработной платы работников на социальных рабочих местах;

3,8 млн манатов — на организацию оплачиваемых общественных работ;

2 млн манатов — на создание социальных предприятий и реализацию целевых программ;

1,6 млн манатов — на консультационные услуги по профессиональной ориентации;

1 млн манатов — на разработку профессиональных стандартов;

1 млн манатов — на создание дополнительных рабочих мест для социально уязвимых граждан, испытывающих трудности с трудоустройством;

1 млн манатов — на другие активные меры содействия занятости;

500 тыс. манатов — на организацию ярмарок труда и трудовых бирж.

Согласно закону, свободные средства, остающиеся на счетах фонда, могут направляться на финансирование расходов следующего года и (или) инвестирование в соответствии с законодательством.

В случае принятия закона, он вступит в силу 1 января 2027 года.