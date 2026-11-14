В Азербайджане объявлен тендер на организацию перевозки школьников в Гянджа-Дашкесанском, Газах-Товузском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Согласно тендерной документации, транспортное обслуживание охватит 34 маршрута, а суммарная численность учащихся, указанных в заявках по этим направлениям, составляет 1 638 человек.

Закупку проводит Управление капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования Азербайджана. Тендер предусматривает доставку детей из населённых пунктов к школам и обратно.

География перевозок охватывает Дашкесанский, Товузский, Гёранбойский, Агстафинский, Гёйгёльский, Гедабекский, Шамкирский, Самухский, Лачинский, Губадлинский, Джебраильский и Зангиланский районы.

Наиболее масштабные маршруты предусмотрены в Гёранбойском районе, Джебраиле, Гёйгёле и Самухе. В частности, 411 учеников планируется перевозить из села Борсунлу в среднюю школу города Далимамедли. Расстояние туда и обратно составляет 30 километров.

Ещё один крупный маршрут предусмотрен в Джебраиле. Примерно 390 школьников будут доставлять из жилых кварталов города в среднюю школу имени Мехти Мехтизаде. Расстояние от населенного от дома в школу и обратно составит три километра.

В Гёйгёльском районе перевозка 205 учеников предусмотрена из села Топалхасанлы в среднюю школу №2 города Гёйгёль. В Самухском районе 200 школьников будут доставлять из села Багбанлар в среднюю школу посёлка Институт.

Отдельное внимание в документации уделено маршрутам в Восточном Зангезуре. Так, 95 учеников планируется перевозить из города Зангилан в среднюю школу села Агалы. Протяжённость маршрута в обе стороны составляет 44 километра. Из села Бейлик Лачинского района в школу села Сус предусмотрена перевозка 29 детей, а из села Зиланлы Губадлинского района в Агалы — 40 школьников.