В результате тяжелого ДТП в Нахчыване пострадали пять человек

Происшествие имело место на автодороге Нахчыван – Батабат, которая пролегает через село Бичанек, уточняет «Репорт».

Автомобиль марки Mercedes выехал с проезжей части и перевернулся. В результате пострадали жители села Шакерабад Бабекского района — Фархад Велиев (2014 г. р.), Нурай Гасанова (2005 г. р.), Сура Зейналова (2004 г. р.), Нихад Гасанов (2003 г. р.) и Ферахим Велиев (2002 г. р.).

Они были направлены в Нахчыванскую Республиканскую больницу. Врачи оценили их состояние как средней тяжести. Ведется расследование обстоятельств инцидента.