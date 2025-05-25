Буферная зона может занять почти всю территорию Украины. Данный прогноз озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев обнародовал в соцсети «Телеграм» пост, который сопроводил коротким роликом. На нем показано, как территория Украины, обозначенная синим цветом, постепенно становится красной – этот цвет означает буферную зону. Синей остается лишь небольшая полоска у границы с Польшей.

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть вот так», – отметил он.