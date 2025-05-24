Год назад расположенные в Газахском районе села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы вернулись под юрисдикцию Азербайджана.

Напомним, что 19 апреля 2024 года был подписан Протокол 8-го заседания Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

В результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 км, согласно которой было обеспечено возвращение Азербайджану сел Газахского района Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

24 мая 2024 года эти села вернулись под контроль ГПС Азербайджана.