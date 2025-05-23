Пять лет назад поездка на скоростном поезде из Агдама в Баку могла быть воспринята как мечта.

Об этом написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети Х

«Если бы пять лет назад я сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта, фантазия — или даже легенда. Однако сегодня это стало реальностью. Мы вместе с членами Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий возвращаемся в столицу на скоростном поезде Агдам-Баку — мощном символе возрождения и прогресса на наших освобожденных землях», — отметил он.