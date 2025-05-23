Подсудимый Левон Мнацаканян, допрошенный в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, подтвердил свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана.

Мнацаканян заявил, что в разные годы занимал должности командира батальона, командира дивизии и начальника артиллерии в составе так называемой структуры.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, Мнацаканян признался, что принимал участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана в составе воинской части под командованием Самвела Карапетяна.

«Я участвовал в боевых операциях в Агдаме, Джабраиле, Агдере, Физули и других направлениях», — рассказал обвиняемый.