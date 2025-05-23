По поручению президента Ильхама Алиева в село Кенгерли Агдамского района отправлена новая группа бывших вынужденных переселенцев.

49 семей — всего 232 человека — вернулись в родное село после временного проживания в общежитиях, санаториях и других учреждениях по всей стране.

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. Это не только переселенцы, но и специалисты, задействованные в восстановлении региона: сотрудники госструктур, медики, педагоги, работники сферы культуры, туризма, промышленности и энергетики.