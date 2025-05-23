Российский истэблишмент продолжает повергать аудиторию в шок своими заявлениями. На сей раз отличился советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков.

Во время Петербургского международного юридического форума он заявил, что, оказывается, «поскольку СССР был распущен не тем же органом, который создавал его в 1922 году — Съездом народных депутатов, то законная процедура при образовании на его месте независимых государств была нарушена, а значит, СССР юридически существует до сих пор». А это позволяет говорить о том, что война в Украине — «внутренний процесс». По версии Кобякова, СССР был создан «по решению Съезда народных депутатов, поэтому его следовало распускать по решению того же органа», а у верховных советов союзных республик «не было полномочий для ратификации Беловежских соглашений». Из чего советник президента России делает вывод: «А если юридическая была нарушена процедура, то получается — юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. <…> Но если СССР не распущен, то логически, с правовой точки зрения, получается, что украинский кризис — это внутренний процесс».

Советнику президента России, если уж он взялся рассуждать о конституционном праве, для начала надо бы прочитать последнюю действующую Конституцию СССР — в редакции 1977 года, где имелась, в частности, статья 72, и она гласила: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Так что у верховных советов союзных республик право ратифицировать Беловежские соглашения было, какие бы истерики по этому поводу ни закатывали в Москве — ни тогда, ни сегодня. Тем более любопытно было бы поинтересоваться у господина Кобякова, а не получается ли так, что, по его логике, и Российская империя всё ещё существует, поскольку ни один из российских самодержцев её своим указом не расформировал.

Есть ещё одна параллель с прошлым. Напомним: советская история именовала захват Красной армией независимых государств, возникших на обломках Российской империи, именно «гражданской войной».

Примечательно и другое. Синхронно с тем, как в РФ зазвучали фразы вроде «границы России нигде не заканчиваются», «распад СССР — крупнейшая геополитическая катастрофа XX века» и т. д., информационное советское пространство начал заливать мутный, слезливый поток «ностальгии по СССР». Той самой, с разговорами о том, какой был вкусный пломбир, какие добрые люди, как было весело в пионерлагерях и как хорошо у бабушки в деревне. И одновременно — бюсты Сталина и георгиевские ленточки, вроде тех, что мы недавно лицезрели в Имишли. И это всё далеко не так безобидно, как представляют многие фанаты «совковой ностальгии». Потому что это не ностальгия. Это подготовка общественного мнения к уничтожению независимости постсоветских государств. И то, что делается это так неумно и примитивно, ещё не значит, что к такого рода играм можно относиться с таким расслабленным благодушием. Что и показала реакция властей на события в Имишли. В Азербайджане слишком ценят свою независимость и государственный суверенитет, чтобы позволить вести на своей территории такого рода игры.

Формально Кремль свою ответственность за подобную возню с георгиевскими ленточками не признавал. Но теперь, когда о том, что «юридически СССР существует», заговорил помощник президента, уже не получится не спросить: что дальше? Господин Кобяков, который решил поиграть в «можем повторить», прямо там, в «городе белых ночей», прикажет подать ему бронепоезд и отправиться восстанавливать СССР методами XI армии? Может, для начала он поедет на украинский фронт?

Ну а если серьёзно, то в двадцатые годы такой сценарий мог «прокатить» — просто потому, что на фоне мясорубки Первой мировой войны миру было не до событий на обломках Российской империи. И даже в начале девяностых на Западе рассуждали о том, что надо, мол, подождать и посмотреть, устоят ли новые независимые государства. Но сегодня ситуация уже другая. С 1991 г., когда распался СССР, бывшие союзные республики уже признаны мировым сообществом в качестве независимых государств. И самое главное — в отличие от «друга Бориса», нынешнему руководству России никто не предоставит карт-бланш на восстановление СССР. Ситуация в Украине оставляет здесь мало сомнений. Даже на фоне переговоров Трампа, которые пока не привели ни к снятию санкций, в том числе американских, ни к остановке западной военной помощи.

Примечательно и другое. Попытки пересмотреть Беловежские соглашения предпринимались в России постоянно. Но, во-первых, в начале восстанавливать СССР предполагалось при помощи «углубления интеграции» в рамках СНГ, ЕАЭС и т. д. Во-вторых, до последнего времени российская исполнительная вертикаль предпочитала от них дистанцироваться. Теперь же заявление Кобякова меняет прочтение ситуации. Для начала обнуляется весь визг российской пропаганды на тему «бандеровцев», «детей Донбасса», которых срочно надо было спасать, и т. д.

Как показывают рассуждения Кобякова, в Москве просто мечтают о возрождении СССР. Точнее — даже не СССР, а России в границах СССР. Включение в состав РФ четырёх областей Украины без какого бы то ни было особого статуса не оставляет здесь сомнений. Просто Украина оказалась в списке первой. В Москве рассчитывали, что справятся с ней «одним щелчком», а потом бы занялись кем-то ещё. Казахстаном, например. Или странами Балтии. Или ещё кем-нибудь. Но не вышло. Силовой сценарий захлёбывается уже на украинском этапе. А значит, «бронепоезда для Кобякова» в обозримом будущем не будет. А вот политические выводы будут. Потому что своим заявлением господин Кобяков, если что и продемонстрировал, так это то, как мало, в сущности, стоят подписи российских президентов под межгосударственными документами.