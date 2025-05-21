Советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков во время Петербургского международного юридического форума заявил, что поскольку СССР был распущен не тем же органом, который создавал его в 1922 году, — Съездом народных депутатов, то законная процедура при образовании на его месте независимых государств была нарушена, а значит, СССР юридически существует до сих пор.

По его словам, это позволяет говорить о том, что война в Украине — «внутренний процесс».

Кобяков сказал, что СССР был создан по решению Съезда народных депутатов, поэтому его следовало распускать по решению того же органа. Кроме того, он сказал, что у верховных советов союзных республик не было полномочий для ратификации Беловежских соглашений.

«А если юридическая была нарушена процедура, то получается -юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. <…> Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис — это внутренний процесс», — сказал советник Путина.