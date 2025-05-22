Международный союз конькобежцев (ISU) не стал утверждать смену спортивного гражданства фигуристке Веронике Жилиной в пользу сборной Азербайджана.

Окончательное решение по поводу выступлений фигуристки будет принято в сентябре, сообщает «Спутник».

Отказ объяснили тем, что ISU потребовал официальное открепительное письмо от Федерации фигурного катания на коньках России. До этого Жилина информировала, что ФФККР отказывается одобрять её переход.

При этом известно, что Жилина выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) около миллиона рублей в качестве компенсации за её подготовку. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.