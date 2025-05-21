Совершающая визит в Азербайджан итальянская делегация под руководством директора Центра высших исследований Национального университета обороны Италии генерал-полковником Стефано Маннино, посетила Национальный университет обороны, Центр военных игр, Военный институт имени Гейдара Алиева, Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и Н-скую воинскую часть Военно-морских сил. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Национальном университете обороны, ректор университета генерал-майор Гюндуз Абдулов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Было отмечено, что успешно развивающиеся отношения между Азербайджаном и Италией в области военного образования основаны на взаимном доверии.

Генерал-полковник С.Маннино, в свою очередь, выразил благодарность за оказанное гостеприимство.

Указав на эффективность проводимых встреч для сферы военного образования армий обеих стран, гость особо подчеркнул, что проводимая в этом направлении работа полезна с точки зрения обмена опытом.

Затем итальянской делегации был показан брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, правилах электронного приема в специальные военные учебные заведения, а также о предстоящих целях и задачах. Были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Генерал-полковник С.Маннино оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Далее итальянская делегация посетила Центр военных игр. Здесь гостям была представлена информация о деятельности, проводимой в центре. В рамках визита гости посетили Военный институт им Гейдара Алиева Национального университета обороны и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

В ходе визита гости возложили цветы к бюсту Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и к Мемориальному комплексу в память о шехидах. Затем гости посетили музей Гейдара Алиева, расположенный в специальных военных учебных заведениях, где ознакомились с фотостендом, отражающим жизнь и политическую деятельность Общенационального лидера.

Гостям были проинформированы о деятельности Общенационального лидера в области армейского строительства. Итальянская делегация ознакомилась с условиями, созданными для курсантов, обучающихся в Военном лицее и в Военном институте, ознакомилась с их мнениями, внесла свои предложения и рекомендации. Военный оркестр исполнил для гостей итальянские музыкальные композиции, итальянская делегация понаблюдала за показательными выступлениями курсантов.

Затем на встрече в брифинг-зале стороны провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита итальянская делегация посетила Н-скую воинскую часть ВМС. Поприветствовав гостей, командующий ВМС капитан 1-го ранга Шахин Мамедов указал на особую значимость Итальянской Республики в сотрудничестве Азербайджана со странами мира, обладающими ведущими морскими силами. Затем гостям был представлен брифинг об истории воинской части, пройденном ею боевом пути и предстоящих целях. Были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. В ходе визита гостям были продемонстрированы некоторые военные средства, находящиеся на вооружении воинской части, было подробно рассказано об их тактико-технических характеристиках. Гости также понаблюдали за показательными выступлениями морских спецназовцев на тренировочной площадке.

