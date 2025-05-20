Завершение строительства Транскаспийского интерконнектора соответствует интересам США и их союзников.

Данное заявление озвучил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления в Комитете по иностранным делам Сената США.

Ему был задан вопрос, как Вашингтон оценивает возможность завершения строительства Транскаспийского газопровода для транспортировки туркменского газа через Азербайджан в Европу с учетом того, что Туркменистан окружен Россией, Китаем и Ираном.

В ответ дипломат заявил, что США положительно оценивают этот проект, особенно в контексте текущей ситуации с энергетической безопасностью в мире. По его словам, несмотря на сокращение иностранной помощи, средства для подобных проектов продолжают выделяться через посольства и региональные офисы.