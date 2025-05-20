Власти США ожидают, что Россия представит свои условия для достижения перемирия на Украине, что поможет лучше понять позицию Москвы, отметил глава Госдепа Марко Рубио.

«Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к говорится в его заявлении. По его словам, это создаст возможности для более широких переговоров.

Дипломат добавил, что как только условия будут получены, станет яснее, чем руководствуется российский лидер Владимир Путин. Он также акцентировал внимание на том, что США нацелены на долгосрочное решение конфликта, а не на временное перемирие.