Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Испанию провела встречу с руководителем Конгресса депутатов этой страны Франсиной Арменгол.

Согласно информации парламента Азербайджана, приветствуя председателя Милли Меджлиса, глава Конгресса депутатов Франсина Арменгол выразила уверенность, что этот визит внесет важный вклад в дальнейшее расширение связей между парламентами двух стран.

Она поблагодарила за высокий уровень организации и проведения COP29 в Азербайджане и отметила, что на климатической конференции, где были приняты важные решения, также принимал участие председатель правительства Королевства Испания.

Спикер Сахиба Гафарова, в свою очередь, поблагодарила председателя Конгресса депутатов за приглашение посетить Испанию. Она выразила уверенность, что визит председателя правительства Королевства Испания Педро Санчеса в нашу страну в рамках COP29 и успешная реализация договоренностей, достигнутых во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

Стороны провели обмен мнениями об азербайджано-испанских экономических отношениях. Спикер отметила, что существуют хорошие перспективы для развития связей в области возобновляемой энергии и других сферах.

Также состоялось обсуждение ситуации на Южном Кавказе. Председатель Милли Меджлиса предоставила подробную информацию о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, истории конфликта, восстановлении Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, а также о строительных и восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

