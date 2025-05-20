Замначальника штаба Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брунссуме, генерал-майор Стефан Фикс находится с визитом в Азербайджане. Об этом сообщает посольство Швеции в Азербайджане.

Согласно информации, делегация во главе со Стефаном Фиксом прибыла в Баку для участия в цикле мероприятий, организованных совместно НАТО и Азербайджаном в рамках программы «Партнерство ради мира».

В диппредставительстве прошла встреча посла Швеции в Азербайджане Тобиаса Лоренцсона с генерал-майором Фиксом и сопровождающей его делегацией.

«Визит в Азербайджан направлен на продолжение взаимодействия с азербайджанскими коллегами на уровне ключевых руководителей с целью поддержки реализации партнерских мероприятий НАТО», — сообщили в посольстве.

«Азербайджан, как страна-партнер НАТО, сотрудничает с союзниками и другими странами-партнерами Альянса по широкому кругу вопросов — от реформ в сфере безопасности и обороны до борьбы с терроризмом. Кроме того, Азербайджан принимал участие в различных операциях и миссиях под эгидой НАТО. В период 2025–2026 годов контактные функции НАТО в Азербайджане будут выполнять посольства Словакии и Швеции в Баку», — отметили в дипмиссии.