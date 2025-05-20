Супруга экс-президента США Джилл Байден может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми. Об этом заявил представитель Минюста США, комментируя ситуацию с состоянием здоровья Джо Байдена.

По его словам, Джилл якобы знала о серьёзных проблемах мужа, но продолжала настаивать на его участии в выборах.

Ранее стало известно об онкологическом диагнозе у Байдена. The Washington Post утверждает, что болезнь могла развиваться с начала его президентского срока — то есть с 2021 года. При этом не исключается, что сам Байден мог не знать о диагнозе.